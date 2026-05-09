VIDEO| A Battaglia informazioni sbagliate i fondi ci sono | Cannizzaro sulle risorse per le circoscrizioni

Durante un confronto pubblico, il candidato sindaco del centrodestra ha risposto alle affermazioni del suo avversario del centrosinistra, attuale sindaco facente funzione, riguardo alle risorse destinate alle circoscrizioni. Senza polemiche, ha presentato documenti a supporto della sua posizione, affermando che i fondi necessari sono disponibili. La discussione ha riguardato l’allocazione delle risorse e la gestione dei finanziamenti per le diverse aree della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui