VIDEO| A Battaglia informazioni sbagliate i fondi ci sono | Cannizzaro sulle risorse per le circoscrizioni
Durante un confronto pubblico, il candidato sindaco del centrodestra ha risposto alle affermazioni del suo avversario del centrosinistra, attuale sindaco facente funzione, riguardo alle risorse destinate alle circoscrizioni. Senza polemiche, ha presentato documenti a supporto della sua posizione, affermando che i fondi necessari sono disponibili. La discussione ha riguardato l’allocazione delle risorse e la gestione dei finanziamenti per le diverse aree della città.
Il candidato sindaco del centrodestra Francesco Cannizzaro, senza polemiche ma “carte alla mano”, replica a quanto affermato da uno dei suoi avversari, il candidato del centrosinistra e attuale sindaco facente funzione Domenico Battaglia, che nel corso del confronto pubblico tenutosi poche ore.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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