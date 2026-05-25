La Juventus ha concluso il campionato con un pareggio nel derby contro il Torino, risultato che non è stato sufficiente per qualificarsi alla Champions League. La squadra ha terminato la stagione senza raggiungere l’obiettivo, che invece è stato centrato da Roma e Como. Alla fine dell'incontro, l’allenatore ha espresso un commento molto duro, definendo la partita come “così no”. La qualificazione europea è sfumata all’ultima giornata di campionato.

La Juventus chiude il campionato tra delusione e interrogativi. Il pareggio nel derby contro il Torino non è bastato ai bianconeri per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, sfumata all’ultima giornata mentre Roma e Como festeggiavano l’obiettivo europeo più prestigioso. La squadra allenata da Luciano Spalletti dovrà invece accontentarsi dell’ Europa League, epilogo che fotografa una stagione vissuta sempre in bilico tra ricostruzione e incompiutezza. Nel dopo partita Spalletti non ha nascosto l’amarezza, scegliendo però un tono quasi più politico che tecnico. Il messaggio è chiaro: il problema della Juventus non riguarda soltanto il gioco, ma soprattutto la personalità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Così no!”, Juventus, lo sfogo durissimo di Spalletti

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CORTOCIRCUITO JUVENTUS SPALLETTI DA ELKANN

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