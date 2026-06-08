Fiamme in un annesso agricolo | bruciano anche le sterpaglie vicine al centro abitato

Notizia in breve

Nel pomeriggio si è sviluppato un incendio in un annesso agricolo nel Valdarno, con le fiamme che si sono estese alle sterpaglie vicine al centro abitato. I Vigili del Fuoco di Montevarchi, con il supporto di una squadra di Arezzo, sono intervenuti con tre mezzi e sette persone per domare il rogo. Le fiamme hanno interessato anche le aree circostanti, causando danni alle strutture e alle sterpaglie.