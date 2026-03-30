Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo, in località Sacca di Esine, un uomo di 92 anni è morto mentre cercava di spegnere un incendio di sterpaglie. L'uomo, accompagnato dal figlio, ha tentato di domare le fiamme che si erano sviluppate in un terreno privato. Durante il tentativo, ha perso la vita davanti al figlio.

L’allarme è scattato attorno alle 14.20. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Breno, intervenuti sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, padre e figlio – quest’ultimo di 69 anni – avevano acceso un fuoco per bruciare rovi e sterpaglie nei pressi di una legnaia. Le fiamme, però, alimentate dal vento, si sono rapidamente propagate fino a raggiungere il capanno, avvolgendolo in pochi istanti. A quel punto entrambi si sono prodigati nel tentativo di contenere l’incendio ed evitare il peggio. Durante le operazioni, il 92enne è stato improvvisamente colto da un malore ed è crollato al suolo davanti al figlio, che ha subito lanciato l’allarme. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Brucia le sterpaglie, prova a spegnere le fiamme e muore davanti al figlio

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