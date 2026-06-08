Il neo sindaco Nello Pizza si trova a dover affrontare tensioni all’interno della sua maggioranza, con il partito di Festa che critica apertamente la composizione della giunta. Festa denuncia di aver già subito tradimenti da parte di alcuni alleati e sottolinea di essere in disaccordo con le scelte fatte finora. La polemica si inserisce in un quadro di incertezza politica, mentre si cercano soluzioni per stabilizzare l’amministrazione. La questione resta al centro del dibattito pubblico e politico locale.

Tempo di lettura: 3 minuti La difficile composizione della giunta del neo sindaco Nello Pizza continua ad alimentare il dibattito politico cittadino. A intervenire di nuovo sulla questione, è il leader dell’opposizione ed ex sindaco Gianluca Festa, che legge le trattative in corso come il segnale di profonde contraddizioni all’interno della maggioranza e di un percorso ben diverso da quel rinnovamento annunciato durante la campagna elettorale. Nel corso di una conferenza stampa, Festa ha definito la possibile squadra di governo come una sorta di ritorno al passato. « Più che una nuova stagione politica – osserva – s embra di assistere a un... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Festa torna ad attaccare Pizza: “Traditi già i maggiori alleati”

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