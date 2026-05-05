Il presidente americano ha nuovamente criticato il Papa, affermando che le sue azioni mettono in pericolo molti cattolici e altre persone. La dichiarazione è arrivata durante un’intervista a Salem News, a due giorni dalla visita del segretario di Stato in Vaticano. Questa presa di posizione si inserisce in un contesto di tensioni tra il governo statunitense e il Vaticano, con recenti attacchi alle autorità ecclesiastiche che hanno attirato l’attenzione sull’argomento.

“Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”. Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump all’emittente Salem News, a due giorni dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano per ‘ricucire’ dopo i pesanti attacchi delle scorse settimane a Prevost. Leone XIV “preferisce parlare di come sia accettabile che l’Iran abbia un’arma nucleare, non penso sia una buona cosa”, ha aggiunto il capo della Casa Bianca. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Fingiamo che l’orrore di Gaza non esista per continuare a vivere. Ma chi commette genocidi questa indifferenza la sfrutta Iran, il colosso Maersk: “Una nostra nave è uscita dal Golfo scortata dagli Usa”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump torna ad attaccare Leone XIV: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici”

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