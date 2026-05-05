Trump torna ad attaccare Papa Leone XIV | Mette in pericolo molti cattolici

Il 5 maggio 2026, un ex presidente ha nuovamente criticato il Papa Leone XIV, accusandolo di mettere a rischio molti cattolici. La polemica si concentra sulle sue recenti dichiarazioni pubbliche e sul suo comportamento nei confronti della Chiesa. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni tra l’ex leader e il rappresentante religioso, con scontri aperti sui temi della fede e della moralità. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media internazionali.

Washington, 5 maggio 2026 – Nuovo attacco di Donald Trump a Papa Leone. “Sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone”, ha affermato il presidente americano all’emittente Salem News, a due giorni dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano per ‘ricucire’ dopo i pesanti attacchi dei giorni scorsi a Prevost. Leone XIV “preferisce parlare di come sia accettabile che l’Iran abbia un’arma nucleare, non penso sia una buona cosa”, ha aggiunto Trump. “Papa avanti per la sua strada, quella del Vangelo”. “Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace – come direbbe San Paolo –...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Trump attacca Papa Leone XIV, sconcerto a San Pietro - Agorà 14/04/2026

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