Festa Solstizio d’Estate a Selvazzano Dentro

Notizia in breve

A Selvazzano Dentro si è conclusa la festa del Solstizio d’Estate. Artisti a Progetto APS ha portato a termine il progetto “Radici Future”, vincitore del bando “Semi di Bene” promosso dal CSV di Padova e Rovigo e finanziato da Unicredit. Il progetto si è concentrato sul rilancio del Parco di Villa Cesarotti. La manifestazione ha coinvolto la comunità locale e si è svolta nel rispetto delle normative vigenti.