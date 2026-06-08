Festa Solstizio d’Estate a Selvazzano Dentro
A Selvazzano Dentro si è conclusa la festa del Solstizio d’Estate. Artisti a Progetto APS ha portato a termine il progetto “Radici Future”, vincitore del bando “Semi di Bene” promosso dal CSV di Padova e Rovigo e finanziato da Unicredit. Il progetto si è concentrato sul rilancio del Parco di Villa Cesarotti. La manifestazione ha coinvolto la comunità locale e si è svolta nel rispetto delle normative vigenti.
Artisti a Progetto APS è giunto alla conclusione di “Radici Future”, progetto vincitore del bando “Semi di Bene” proposto dal CSV di Padova e Rovigo con il sostegno di Unicredit, per il rilancio del Parco di Villa Cesarotti a Selvazzano Dentro.«Abbiamo trovato partner ideali nel Comune di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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