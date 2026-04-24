Festa della Liberazione la cerimonia all’Auditorium San Michele a Selvazzano Dentro

Venerdì 24 aprile alle 16.30 si svolgerà all’Auditorium San Michele in via Roma 68 a Selvazzano Dentro la cerimonia ufficiale della Festa della Liberazione. L’evento si terrà nel pieno rispetto delle disposizioni in vigore e coinvolgerà le autorità locali e i partecipanti. La manifestazione rappresenta un momento di commemorazione e di ricordo della ricorrenza nazionale.

La cerimonia ufficiale della Festa della Liberazione si terrà venerdì 24 aprile alle ore 16.30 - Auditorium San Michele in via Roma 68 a Selvazzano Dentro.LocandinaProgramma “81 anni di liberazione: testimonianze e cerimonia” con la partecipazione degli alunni delle classi terze e dell’orchestra.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: “Una selva di libri”, Alessandro Piperno all’auditorium san Michele di Selvazzano “Una selva di libri di sera”, Mario Andreose all’auditorium san Michele di SelvazzanoProsegue “Una Selva di Libri, di Sera”, la collezione di tre appuntamenti “speciali”, in orario serale, della rassegna “Una Selva di Libri”, un... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; Festa della Liberazione; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città. Festa della Liberazione, la cerimonia all’Auditorium San Michele a Selvazzano DentroLa cerimonia ufficiale della Festa della Liberazione si terrà venerdì 24 aprile alle ore 16.30 - Auditorium San Michele in via Roma 68 a Selvazzano Dentro. padovaoggi.it Festa della Liberazione, domani la cerimonia a Villa BonfiglioAd Agrigento, presso il Monumento ai Caduti di ''Villa Bonfiglio'' in Agrigento, si svolgerà la tradizionale cerimonia ... grandangoloagrigento.it – https://www.ilsipontino.net/manfredonia-celebra-la-festa-della-liberazione/ - facebook.com facebook