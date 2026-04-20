Selvazzano Dentro omicidio che sconvolge | caccia all’assassino

A Selvazzano Dentro, nella serata di domenica 19 aprile, un uomo di 48 anni è stato vittima di un' aggressione violenta che gli è costata la vita. La notizia ha suscitato sconcerto tra i residenti, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per individuare il responsabile. La comunità si trova ora a fare i conti con un episodio che ha sconvolto la sua tranquillità quotidiana.

L’aggressione violenta che ha strappato la vita a Marco Cossi nella serata di domenica 19 aprile sta scuotendo la tranquillità di Selvazzano Dentro, dove il quarantottenne viveva una quotidianità serena. Gli inquirenti della squadra mobile della Questura di Padova sono ora impegnati in un’indagine serrata per ricostruire le dinamiche di questo omicidio avvenuto con l’arma bianca e per identificare i responsabili del gesto. Il profilo della vittima, originaria di Latisana ma ormai residente da diversi anni nel padovano, appare come un elemento di forte distacco rispetto alla natura brutale dell’attacco subito. Marco Cossi era descritto come un uomo con un percorso lavorativo stabile, impiegato presso una società locale specializzata nel comparto della logistica, e conduceva una vita regolare insieme alla madre anziana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Selvazzano Dentro, omicidio che sconvolge: caccia all’assassino Notizie correlate Inaugurazione panchina lilla a Selvazzano DentroVenerdì 13 marzo ore 11 in Via Manzoni fronte Scuola Primaria Benedetto Marcello, verrà inaugurata a Selvazzano Dentro la quarta panchina lilla, un... Special Days "Ossobuco" all'Enoteca Evino di Selvazzano DentroAll'Enoteca Evino di Selvazzano Dentro arrivano tre giorni dedicati a un classico della cucina: l'ossobuco, servito con una particolare crema di...