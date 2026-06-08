Festa grande al centro diurno per anziani la signora Meris ha spento cento candeline

Grande festa e profonda emozione al centro diurno "Violante Malatesta" di Cesena, gestito dalla cooperativa sociale Il Cigno. Sabato scorso (6 giugno) la struttura si è stretta attorno alla signora Meris Palazzi per celebrare uno straordinario traguardo: il suo centesimo compleanno. La signora. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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