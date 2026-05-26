Madre bisnonna e grande lavoratrice | la signora Pasqua soffia sulle cento candeline

Da ravennatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì scorso, a Bagnacavallo, Pasqua Medri ha compiuto 100 anni. La donna, madre, bisnonna e lavoratrice, ha festeggiato il compleanno circondata dai familiari.

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Venerdì scorso a Bagnacavallo Pasqua Medri ha festeggiato il traguardo dei cento anni, circondata dall’affetto dei familiari. A portarle gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza è stato il sindaco Matteo Giacomoni, presente alla festa con un omaggio floreale e una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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