Madre bisnonna e grande lavoratrice | la signora Pasqua soffia sulle cento candeline
Venerdì scorso, a Bagnacavallo, Pasqua Medri ha compiuto 100 anni. La donna, madre, bisnonna e lavoratrice, ha festeggiato il compleanno circondata dai familiari.
Venerdì scorso a Bagnacavallo Pasqua Medri ha festeggiato il traguardo dei cento anni, circondata dall’affetto dei familiari. A portarle gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza è stato il sindaco Matteo Giacomoni, presente alla festa con un omaggio floreale e una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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La teoria delle maree. Principio metà fine è un animale proveniente dal futuro con cinque cuori che battono all’unisono: della figlia, della madre, della nonna, della bisnonna e anche del lettore. E ogni volta che un battito accelera tocca tutti gli altri. Così ha facebook