Madre bisnonna e grande lavoratrice | la signora Pasqua soffia sulle cento candeline

Venerdì scorso, a Bagnacavallo, Pasqua Medri ha compiuto 100 anni. La donna, madre, bisnonna e lavoratrice, ha festeggiato il compleanno circondata dai familiari.

Venerdì scorso a Bagnacavallo Pasqua Medri ha festeggiato il traguardo dei cento anni, circondata dall’affetto dei familiari. A portarle gli auguri dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza è stato il sindaco Matteo Giacomoni, presente alla festa con un omaggio floreale e una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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