dalla grande guerra alle briscole maria ha spento 109 candeline

Maria ha compiuto 109 anni, una vita che attraversa momenti storici come la Prima guerra mondiale e gli eventi più recenti, passando attraverso diversi capi di stato e cambiamenti politici. La sua esistenza si inserisce in un arco di tempo che include grandi conflitti e trasformazioni mondiali, riflettendo le vicende di un secolo di storia. Un compleanno che segna un record di longevità e testimonia un lungo passaggio tra passato e presente.

Dalla Prima guerra mondiale al blocco di Hormuz, da Thomas Woodrow Wilson a Donald Trump, da re Giorgio V a re Carlo: la molinellese Maria Fornasari, che ieri ha compiuto la bellezza di 109 anni, ha letteralmente visto il mondo cambiare sotto i suoi occhi, dolci e sempre attenti, mai sazi di curiosità. La Fornasari è attualmente la più longeva in tutto il Comune di Bologna, seconda (per sessanta giorni di distacco), sul territorio metropolitano, solo a Maria Romano che vive a San Lazzaro (però è nata a Campobasso). Le due costanti, in più di un secolo di vita affrontata a pieno, sono sempre state la famiglia e le carte da briscola. Maria è nata a Molinella nel 1917 in una famiglia di agricoltori: erano 24 tra fratelli, cugini e nipoti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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