Festa di Sant' Antonio da Padova a Cervia

Il 13 giugno si celebra la festa di Sant’Antonio di Padova, con eventi e attività a Cervia. La ricorrenza è molto sentita nella città, che organizza manifestazioni religiose e culturali in onore del santo. La celebrazione coinvolge la comunità locale, senza specificare dettagli su partecipanti o programmi. La festa rappresenta un momento di tradizione e devozione per i residenti, con iniziative previste nel centro storico e nelle chiese della zona.

Il 13 giugno è la festa di Sant’Antonio di Padova e anche a Cervia si rinnova la devozione molto sentita per questo Santo (Lisbona, Portogallo, c. 1195 - Padova, 13 giugno 1231 )Al Santo è dedicata a Cervia una delle chiese sorte insieme alla fondazione della città; in origine affidata ai frati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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