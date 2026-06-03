Ad Atripalda torna la festa di Sant' Antonio di Padova | un programma tra fede musica e tradizione

Atripalda si appresta a celebrare i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova, organizzati dalla parrocchia Sant'Ippolisto Martire sotto la Diocesi di Avellino e con il patrocinio comunale. La manifestazione prevede momenti religiosi, musica e tradizioni popolari, e si svolge nel rispetto delle norme vigenti. L'evento coinvolge la comunità locale e si svolge nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.

Avellino, 3 giugno 2026 — Atripalda si prepara a vivere i solenni festeggiamenti in onore di Sant'Antonio di Padova, organizzati dalla parrocchia Sant'Ippolisto Martire sotto la Diocesi di Avellino e con il patrocinio del Comune. Un calendario fitto di appuntamenti, già avviato il 13 maggio con. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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