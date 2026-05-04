Paupisi festa di Sant’Antonio di Padova | ufficializzato il programma religioso e civile

A Paupisi si avvicina la festa di Sant’Antonio di Padova, con un programma che comprende sia eventi religiosi sia iniziative civili. Sono previste due settimane di celebrazioni che si svolgeranno tra le diverse contrade del paese. Durante il periodo, si terranno processioni, messe e momenti di aggregazione, accompagnati da concerti e tradizioni locali. L’organizzazione ha ufficializzato le date e le attività che coinvolgeranno la comunità.

Ufficializzato il programma dei festeggiamenti religiosi e civili in onore di Sant’Antonio di Padova, patrono di Paupisi organizzati dalla Parrocchia “Santa Maria del Bosco” e dall’Associazione “Comitato Festa Sant’Antonio di Padova”. Un appuntamento profondamente sentito dalla comunità che si snoderà dal 31 maggio al 14 giugno 2026, con un ricco programma di celebrazioni itineranti. L’apertura è fissata per domenica 31 maggio alle ore 18:00, presso la Chiesa Parrocchiale, con la celebrazione della Santa Messa, l’intronizzazione del Santo e l’inizio della tradizionale Tredicina. Nei giorni successivi ci si sposterà nelle diverse contrade del territorio, mantenendo sempre lo stesso orario serale delle 18:00.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Paupisi, festa di Sant’Antonio di Padova: ufficializzato il programma religioso e civile Notizie correlate Leggi anche: Povia a Paupisi: concerto chiude festa di Sant’Antonio Leggi anche: Festa di san Vincenzo e sant’Antonio a Penne: il programma tra musica e spettacolo Contenuti utili per approfondire Paupisi festeggia il patrono Sant’Antonio da Padova: ecco il programma religioso e civileUfficializzato il programma dei festeggiamenti religiosi e civili in onore di Sant’Antonio di Padova, patrono di Paupisi organizzati dalla Parrocchia Santa Maria del Bosco e dall’Associazione Comit ... ntr24.tv Eboli, festa di Sant'Antonio: tra fuochi e tammorreNel 1799 l'onda della Rivoluzione francese si propagò fino al Sud Italia e a Napoli, la capitale. Il popolo di Altavilla Silentina si unì ai giacobini partenopei e, nella piazza principale, si eresse ... ilmattino.it