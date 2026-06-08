Festa di inizio estate e Motoraduno ad Apparizione con musica e street food

Da genovatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 13 giugno si è svolto ad Apparizione il tradizionale Motoraduno e la festa di inizio estate organizzati dalla Pro Loco. L’evento ha previsto musica dal vivo e stand di street food, attirando partecipanti e visitatori. La manifestazione si è svolta nel centro del paese, coinvolgendo appassionati di motori e residenti. Nessun incidente è stato segnalato durante l’evento.

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Anche quest'anno, la Pro Loco di Apparizione, ha organizzato per sabato 13 giugno l'ormai tradizionale Motoraduno e Festa di inizio estate con musica e street food.Il programma della giornata prevede: alle 8:30 in piazza Don Attilio Canepa l'apertura alle iscrizioni al raduno di moto storiche. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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