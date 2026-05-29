Festa d' inizio Estate in via Canevari con street food abbigliamento musica e battesimo della sella

Martedì 2 giugno, in via Canevari a Marassi, si svolgerà la Festa d'inizio Estate. L'evento prevede street food, negozi di abbigliamento, musica e un battesimo della sella. La manifestazione celebra l'inizio della stagione calda con diverse attività aperte al pubblico. La giornata invita i partecipanti a trascorrere il tempo tra cibo, musica e divertimento, con momenti dedicati anche ai più piccoli.

Martedì 2 giugno a Marassi si festeggia l'arrivo della bella stagione con la Festa d'inizio Estate in via Canevari. Dalle 9 alle 19 saranno presenti bancarelle di abbigliamento, accessori, biancheria, casalinghi, gastronomia e street food, oltre a musica, danze, karaoke e battesimo della sella. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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