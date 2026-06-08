Festa delle ortensie a Bolsena 50 espositori presentano 120 varietà diverse di fiori
A Bolsena si svolge dal 12 al 14 giugno la 28esima edizione della Festa delle ortensie, promossa da enti locali e associazioni. L’evento vede la partecipazione di 50 espositori che presentano circa 120 varietà di ortensie. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e include esposizioni di piante e fiori, con l’obiettivo di valorizzare questa specie botanica. La festa si svolge in tre giorni consecutivi.
Promossa dal comune di Bolsena, dalla Pro loco e dall'associazione Amici delle ortensie, a Bolsena, dal 12 al 14 giugno, è organizzata la 28esima edizione della festa delle ortensie. Viale Colesanti si trasforma in un grande giardino, animato da circa 120 varietà di ortensie presentate da oltre. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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