Festa delle ortensie a Bolsena 50 espositori presentano 120 varietà diverse di fiori

Notizia in breve

A Bolsena si svolge dal 12 al 14 giugno la 28esima edizione della Festa delle ortensie, promossa da enti locali e associazioni. L’evento vede la partecipazione di 50 espositori che presentano circa 120 varietà di ortensie. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e include esposizioni di piante e fiori, con l’obiettivo di valorizzare questa specie botanica. La festa si svolge in tre giorni consecutivi.