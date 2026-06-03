L’evento “Anteprima d’Estate” si è concluso, con circa mille espositori provenienti da 50 paesi. Promosso da Artigiano in Fiera, ha offerto un percorso attraverso diverse culture, presentando artigianato, prodotti e tradizioni di tutto il mondo. La prima edizione ha attirato numerosi visitatori, confermando l’interesse per questa manifestazione internazionale. La mostra si è svolta in diverse location e ha coinvolto diverse nazioni.

“Anteprima d’estate“, l’evento promosso da Artigiano in Fiera che celebra le culture con un “viaggio“ intorno al mondo, ha chiuso i battenti confermando il successo della prima edizione. Con oltre 1.000 artigiani da 50 Paesi e ribadendo che è molto più di una fiera: è un ponte tra culture. Al centro della manifestazione si pone ancora il racconto dei territori e delle loro tradizioni più autentiche, in un’atmosfera di festa e convivialità che anticipa l’arrivo dell’estate. A testimonianza del gradimento del pubblico sono stati i tanti messaggi lasciati dai visitatori. "Nei padiglioni ho incontrato persone provenienti da culture diverse, capaci di convivere in pace nonostante le tante difficoltà del mondo e capaci di raccontare attraverso il lavoro la bellezza e l’unicità della propria storia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Anteprima d’Estate". Mille espositori da 50 Paesi

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Artigianato In Fiera | Anteprima d'estate | 2026

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