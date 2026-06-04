Festa delle Ortensie a Bolsena

La Festa delle Ortensie si terrà a Bolsena dal 12 al 14 giugno. L’evento vedrà la partecipazione di espositori provenienti da tutta Italia che presenteranno una vasta gamma di piante, tra cui ortensie da collezione, piante rare, erbacee perenni, agrumi, aromatiche, succulente, rose, piante acquatiche e varietà botaniche insolite. La manifestazione offre l’opportunità di acquistare diverse specie di piante e di conoscere varietà diverse nel settore del verde.

Torna la, dal 12 al 14 giugno. Ci saranno espositori provenienti da tutta Italia con una ricchissima selezione di ortensie da collezione, piante rare, erbacee perenni, agrumi, aromatiche, succulente, rose, piante acquatiche e varietà botaniche insolite.Ma non solo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Festa delle Ortensie di Bolsena 2026: info, dove e quando

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Buona Festa della Repubblica @Nicola_Bressi ! E una domanda..Google li chiama porcellino di terra e sembrano pure simpatici, possono nuocere alle mie ortensie? x.com

Come potrei rendere una festa di mistero di omicidio più estiva? reddit

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