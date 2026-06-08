Festa de San Vio a Marano Lagunare

La Festa di San Vio si tiene a Marano Lagunare, un paese con radici storiche legate al Patriarcato di Aquileia e Venezia. La manifestazione si svolge in un contesto lagunare, caratterizzato da un paesaggio tipico della zona. La celebrazione coinvolge la comunità locale e richiama visitatori interessati alle tradizioni e alla cultura del luogo. La festa si svolge in un ambiente che mantiene intatte le caratteristiche storiche e ambientali dell’area.

La Sagra de San Vio a Marano Lagunare è una splendida festa che si svolge nella meravigliosa cornice di un paese che fu, nei tempi, baluardo del Patriarcato di Aquileia e Fortezza di Venezia, e di un affascinante ambiente lagunare. Frutto di una tradizione secolare e dell'incrollabile devozione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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