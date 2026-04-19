Venezia travolge il Bari | dominio lagunare e scontro al San Nicola

Domenica 19 aprile 2026, il Venezia ha battuto il Bari con un risultato di 3-0 nel match giocato al San Nicola. La partita si è conclusa con il Venezia che ha dominato sul campo, mentre il Bari non è riuscito a trovare una reazione efficace. L'incontro ha visto i padroni di casa subire un pesante risultato, senza riuscire a segnare nessuna rete contro gli avversari.

Il San Nicola subisce un pesante colpo di frusta sportiva in questa domenica 19 aprile 2026, quando il Venezia impone la propria legge sul campo con un netto 3-0 contro un Bari che non ha saputo reagire. La capolista veneta ha dominato l’incontro, sfruttando le falle strutturali della difesa biancorossa e punendo ogni distrazione, mentre i padroni di casa sono scesi in classifica, fermi al quarto posto ma potenzialmente penalizzati dai risultati delle concorrenti dirette. Errori individuali e dominio lagunare al San Nicola. La sfida è iniziata con un ritardo tecnico di circa dieci minuti dovuto a problemi nella sala VAR, con l’arbitro Dionisi chiamato a gestire l’attesa prima del fischio d’inizio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia travolge il Bari: dominio lagunare e scontro al San Nicola Notizie correlate Leggi anche: Bari-Venezia 0-3: la capolista passeggia al San Nicola, salvezza sempre più complicata Carnevale a Venezia, acqua alta in Piazza San Marco: il Mose al lavoro, ma restano preoccupazioni per la città lagunare.Venezia ha vissuto un Carnevale a metà tra magia e allarme domenica 16 febbraio 2026, con circa 90. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Venezia travolge anche il Bari, finisce 3-0 per i lagunari: serie A sempre più vicina; Calcio, il Bari umiliato in casa dal Venezia: i biancorossi perdono 3-0 tra i fischi del San Nicola; Il Venezia vince a Bari nel segno di Haps: ora la Serie A è vicinissima; Conferenza stampa Longo post Bari-Venezia: C’è una cosa da cui ripartire. Bari, silenzio e imbarazzo al San Nicola. Con il Venezia un'amichevole più che una partita per la salvezzaVe le ricordate le partitelle del giovedì? Erano i tempi in cui il calcio entrava nelle case degli italiani alla domenica. Un’amichevole in famiglia. La prima squadra contro i ragazzini, l’occasione p ... lagazzettadelmezzogiorno.it Fischio di inizio al San Nicola: il Bari insegue l’impresa, Longo punta il VeneziaCol senso della misura, Moreno Longo introduce la sfida più delicata del momento biancorosso consapevole che contro il Venezia servirà qualcosa di più di una semplice buona prestazione. Al San Nicola ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bari ko con il Venezia, Longo: “Abbiamo regalato i gol” Il tecnico dopo la sconfitta al San Nicola: “Buon approccio, ma troppi errori decisivi” - facebook.com facebook