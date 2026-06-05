A Monte San Savino si svolge l’annuale festa de L’Arca, con il tema “Chiedimi se sono felice”. L’evento, organizzato dall’associazione attiva dal 1982 con percorsi educativi, si tiene questo fine settimana. La manifestazione coinvolge diverse attività e si svolge nel centro cittadino. La festa include eventi dedicati ai bambini e alle famiglie, senza specificare ulteriori dettagli sugli eventi o i partecipanti.

Arezzo, 5 giugno 2026 – Chiedimi se sono felice. È questo il tema dell’annuale festa de L’Arca, l’associazione che dal 1982 è attiva con percorsi educativi, in programma a Monte San Savino questo fine settimana. Musica, sport, laboratori creativi, cortometraggi e tanti ospiti speciali, su tutti, Arturo Mariani, speaker motivazionale, autore e atleta della Nazionale Amputati. «Sarà una due giorni per stare insieme, divertirci, ma anche riflettere intorno alla possibilità di trasformare le mancanze in opportunità» ha sottolineato Rolando Zanon, presidente dell’associazione, presentando l’appuntamento che animerà il cuore del centro storico di Monte San Savino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’annuale festa de L’Arca a Monte San Savino

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