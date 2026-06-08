Fernando Mangone trasforma Pino Daniele in pittura

Da puntomagazine.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Maestro Fernando Mangone ha realizzato un’opera pittorica dedicata a Pino Daniele. La Vicepresidente Anna Coralluzzo ha commentato che la voce del Mediterraneo si trasforma in pittura, rendendo omaggio a uno degli artisti più significativi della musica italiana. L’evento celebra il legame tra musica e arte visiva, con la creazione di un’immagine che rende omaggio al cantautore napoletano. La mostra si inserisce in un progetto di valorizzazione culturale attraverso l’arte visiva.

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La Vicepresidente Anna Coralluzzo: “La voce del Mediterraneo si trasforma in pittura, un tributo del Maestro Fernando Mangone a uno degli artisti più rappresentativi della cultura musicale italiana”. “Il percorso artistico del Maestro Fernando Mangone incontra la straordinaria eredità musicale e culturale di Pino Daniele in un progetto che si configura come un omaggio profondo e stratificato, dove la pittura si fa linguaggio di memoria e la musica diventa immagine, segno e colore. Pino Daniele rappresenta una delle figure più significative della musica italiana contemporanea e della cultura mediterranea. La sua opera ha saputo unire mondi solo apparentemente distanti — blues, jazz, rock e tradizione partenopea — dando vita a un linguaggio musicale originale, riconoscibile e profondamente identitario. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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