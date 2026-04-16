Un artista campano ha deciso di reinterpretare il paesaggio di Paestum, utilizzando materiali come sabbia e mare per creare le sue opere. La sua tecnica trasforma il sito archeologico in una forma di espressione artistica, dando nuova vita alle sue caratteristiche naturali. La presidente di una fondazione ha commentato che Paestum rappresenta più di un luogo da dipingere, vedendolo come una materia viva capace di ispirare immagini continue.

La Presidente della Fondazione Arte Mangone ETS: “Paestum non è un luogo da rappresentare, ma una materia viva che continua a generare immagini”. È nel punto esatto in cui la terra si dissolve nell’acqua che prende forma il nuovo lavoro del pittore campano Fernando Mangone: un’indagine pittorica su Paestum in cui la sabbia e il mare non sono sfondo, ma sostanza stessa dell’opera. L’artista si confronta con l’eredità arcaica della Heraion del Sele e con il patrimonio delle metope custodite nel Museo Archeologico di Paestum, uno dei nuclei più alti dell’arte della Magna Grecia. In queste sculture del VI secolo a.C. si condensano miti fondativi e visioni epiche: Eracle e le sue fatiche, il dramma troiano, la lotta tra uomini e centauri, e una narrazione del mondo antico in cui il mito non è racconto, ma realtà simbolica.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Il Pittore Campano Fernando Mangone trasforma Paestum in pittura: la sabbia e il mare diventano linguaggio dell’antico

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