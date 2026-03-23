A Buccino riapre il Museo Archeologico Nazionale con 116 opere che uniscono storia e contemporaneità. Buccino torna a raccontare la sua storia millenaria attraverso l’arte contemporanea. Riapre al pubblico la mostra “Fernando Mangone racconta al mondo l’Antica Volcei”, ospitata nel Museo Archeologico Nazionale “Marcello Gigante”, all’interno dell’ex convento degli Eremitani di Sant’Agostino, uno degli spazi più suggestivi della Campania. L’esposizione riunisce 116 opere del Maestro Fernando Mangone, in un percorso che intreccia archeologia, memoria e visione contemporanea, invitando il visitatore a immergersi in un dialogo tra storia e presente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - L’Antica Volcei di Buccino rivive attraverso i colori di Fernando Mangone

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