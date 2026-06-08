Fernando | lo spettacolo di fine anno della scuola si trasforma in un messaggio di pace
Martedì 9 giugno alle 20, nel cortile della scuola primaria “Lanza del Vasto”, si terrà lo spettacolo di fine anno intitolato “Fernando”. L’evento è organizzato dalla scuola e si svolge nel contesto delle celebrazioni di fine anno scolastico. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolge all’aperto, nel rispetto delle norme di sicurezza. È previsto che lo spettacolo trasmetta un messaggio di pace, attraverso la rappresentazione teatrale.
SAN VITO DEI NORMANNI – Martedì 9 giugno, alle ore 20, il cortile della Scuola Primaria “Lanza del Vasto” ospiterà lo spettacolo di fine anno dal titolo “Fernando”. Sul palco saliranno gli alunni delle classi quinte delle sezioni A e B del plesso “Lanza del Vasto” e della sezione C del plesso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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