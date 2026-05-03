Come un sospiro lento che scandisce il tempo | lo spettacolo di fine anno

Venerdì 26 giugno alle 20:00, il Teatro Impero di Brindisi ospiterà lo spettacolo di fine anno organizzato dalla Asd “La maison de la danse”. L’evento porta sul palco la rappresentazione dal titolo “Come un sospiro lento che scandisce il tempo”. La serata si svolgerà nella sede storica del teatro cittadino, con la partecipazione degli allievi dell’associazione di danza.

BRINDISI - Il Teatro Impero di Brindisi ospiterà venerdì 26 giugno a partire dalle 20:00, lo spettacolo di fine anno accademico dalla Asd “La maison de la danse”, dal titolo “Come un sospiro lento che scandisce il tempo”. È la sintesi di un viaggio fatto di studio quotidiano, scoperta di sé e.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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