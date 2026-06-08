Fermata in centro su uno scooter con un tasso alcolemico quasi tre volte oltre la soglia consentita | 50enne denunciata
Una donna di 50 anni è stata denunciata dopo essere stata fermata in centro mentre guidava uno scooter con un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito. I controlli dei carabinieri nel fine settimana hanno portato a due denunce a piede libero, con un’attenzione particolare alle ore notturne per prevenire comportamenti pericolosi sulle strade. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per tutto il weekend.
SENIGALLIA - È di due denunce a piede libero il bilancio dei controlli effettuati dal comando di Senigallia dei carabinieri, che nel corso del weekend ha intensificato il monitoraggio sulle strade – con particolare attenzione alle fasce orarie notturne - per prevenire comportamenti pericolosi e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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