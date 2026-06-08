Fermata in centro su uno scooter con un tasso alcolemico quasi tre volte oltre la soglia consentita | 50enne denunciata

Notizia in breve

Una donna di 50 anni è stata denunciata dopo essere stata fermata in centro mentre guidava uno scooter con un tasso alcolemico quasi tre volte superiore al limite consentito. I controlli dei carabinieri nel fine settimana hanno portato a due denunce a piede libero, con un’attenzione particolare alle ore notturne per prevenire comportamenti pericolosi sulle strade. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per tutto il weekend.