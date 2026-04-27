Guida pericolosa sulla Domiziana | fermato 49enne con tasso alcolemico oltre tre volte il limite
Un uomo di 49 anni è stato fermato sulla via Domiziana mentre guidava con un tasso alcolemico superiore a tre volte il limite consentito. La strada, molto trafficata nell'area, continua a essere teatro di episodi legati alla guida sotto l’effetto di alcol. Le autorità hanno controllato il veicolo e hanno riscontrato la presenza di sostanze alcoliche nel sangue del conducente.
Ancora un episodio di guida in stato di ebbrezza lungo la via Domiziana, arteria tra le più trafficate e delicate del litorale casertano. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone sono intervenuti dopo aver notato un’autovettura procedere con un’andatura pericolosa, potenzialmente in.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Leggi anche: Guida pericolosa sulla Domiziana: fermato 49enne con tasso alcolemico tre volte oltre il limite
Monza, alla guida con un tasso alcolemico di tre volte sopra il limite: denunciato un 53enneMonza, 24 marzo 2026 – Al volante con tasso alcolemico oltre tre volte il limite.