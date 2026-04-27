Guida pericolosa sulla Domiziana | fermato 49enne con tasso alcolemico oltre tre volte il limite

Un uomo di 49 anni è stato fermato sulla via Domiziana mentre guidava con un tasso alcolemico superiore a tre volte il limite consentito. La strada, molto trafficata nell'area, continua a essere teatro di episodi legati alla guida sotto l’effetto di alcol. Le autorità hanno controllato il veicolo e hanno riscontrato la presenza di sostanze alcoliche nel sangue del conducente.