Ferdinando Federico è il nuovo sindaco di Ottaviano | battuto il sindaco uscente Biagio Simonetti

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ferdinando Federico è stato eletto nuovo sindaco di Ottaviano al termine del ballottaggio, ottenendo più del 63% delle preferenze. Ha vinto contro il sindaco uscente, che aveva guidato la città negli ultimi anni. Federico si è presentato come candidato di sette liste civiche. La consultazione elettorale si è svolta recentemente, con la vittoria che ha portato al cambio di amministrazione comunale.

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Ferdinando Federico è il nuovo sindaco di Ottaviano. Il candidato di sette liste civiche ha sconfitto al ballottaggio il sindaco uscente Biagio Simonetti ottenendo oltre il 63% delle preferenze. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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