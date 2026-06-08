Santa Marinella Alessio Manuelli è il nuovo sindaco | battuto Damiano Gasparri al ballottaggio

Alessio Manuelli è stato eletto nuovo sindaco di Santa Marinella, battendo al ballottaggio Damiano Gasparri, sostenuto dal centrodestra. Le elezioni comunali si sono svolte domenica 7 e lunedì 8 giugno, con il secondo turno che ha deciso la vittoria per Manuelli.

Santa Marinella, 8 giugno 2026 – Alessio Manuelli è il nuovo sindaco di Santa Marinella. Il candidato civico ha vinto il ballottaggio contro Damiano Gasparri, sostenuto dal centrodestra, al termine del secondo turno delle elezioni comunali che si è svolto domenica 7 e lunedì 8 giugno. Secondo i dati diffusi dopo lo scrutinio, Manuelli si è imposto con un vantaggio netto sullo sfidante, ribaltando il quadro emerso al primo turno. La sfida era arrivata al ballottaggio dopo il voto del 24 e 25 maggio, quando nessuno dei sei candidati in corsa era riuscito a superare il 50%. Al primo turno Gasparri aveva chiuso in testa con 3.009 voti, pari al 32,58%, mentre Manuelli si era fermato a 2. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Santa Marinella, Manuelli: Ci hanno sottovalutato, continueremo con serietà e ascolto ai cittadini

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