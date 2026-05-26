A Istanbul, Maldini ha incontrato rappresentanti del Fenerbahçe per discutere un piano strategico. Tra i punti principali, si parla di possibili profili italiani che potrebbero rafforzare il club turco. Si ipotizza anche che l’arrivo di un nuovo attaccante potrebbe influenzare il futuro di un calciatore in forza alla squadra, con possibili ripercussioni sul suo ruolo e sulla rosa. La trattativa è ancora in fase preliminare.

? Punti chiave Chi sono i profili italiani ipotizzati da Maldini per il Fenerbahçe?. Come potrebbe influenzare il futuro di Leão l'eventuale arrivo a Istanbul?. Perché il mandato di Safi mette a rischio il progetto tecnico?. Quale ruolo potrebbe ricoprire Maldini nella Federazione Italiana dopo le elezioni?.? In Breve Elezioni Fenerbahçe 6-7 giugno 2026 tra Safi e l'ex presidente Aziz Yildirim.. Maldini ipotizza profili italiani come Antonio Conte o Stefano Pioli per il club.. Possibile trasferimento Leao al Fenerbahce per una cifra tra 40 e 60 milioni.. Maldini valuta anche ruolo istituzionale nella FIGC dopo le elezioni del 22 giugno 2026.. Paolo Maldini ha scosso il mercato internazionale a Istanbul con un incontro riservato insieme a Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe, che apre scenari inediti turco e italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maldini a Istanbul: piano strategico per il Fenerbahçe con Safi

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