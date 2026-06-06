Caos elezioni al Fenerbahçe Y?ld?r?m demolisce le promesse di Safi | l’accordo per Greenwood traballa e la Roma torna in corsa
A poche ore dalle elezioni societarie al Fenerbahçe, il candidato alla presidenza Yildirim ha criticato duramente le promesse fatte da Safi, mettendo in discussione l’accordo per il trasferimento di Greenwood. La situazione ha causato tensioni nel mercato e ha riaperto le possibilità per altre squadre, tra cui la Roma, di inserirsi nella trattativa. Lo scontro tra i candidati ha avuto effetti immediati sulle trattative in corso e sulla stabilità delle operazioni di mercato.
A poche ore dalle elezioni societarie del Fenerbahçe, lo scontro tra i candidati alla presidenza è esploso in modo fragoroso, con ripercussioni dirette sul mercato e, in particolare, sulle ambizioni della Roma. Il candidato Aziz Y?ld?r?m ha sferrato un attacco frontale allo sfidante Hakan Safi, prendendo di mira le onerose promesse elettorali del rivale, tra cui spicca l’accordo annunciato per Mason Greenwood, esterno d’attacco sul taccuino dei giallorossi. Y?ld?r?m demolisce i conti di Safi: “Servono 500 milioni”. Le parole di Y?ld?r?m non lasciano spazio all’interpretazione. “Con i giocatori annunciati, è necessario aggiungere almeno altri 200-300 milioni di euro. Bisogna avere un budget da 500 milioni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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