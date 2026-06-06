Caos elezioni al Fenerbahçe Y?ld?r?m demolisce le promesse di Safi | l’accordo per Greenwood traballa e la Roma torna in corsa

Notizia in breve

A poche ore dalle elezioni societarie al Fenerbahçe, il candidato alla presidenza Yildirim ha criticato duramente le promesse fatte da Safi, mettendo in discussione l’accordo per il trasferimento di Greenwood. La situazione ha causato tensioni nel mercato e ha riaperto le possibilità per altre squadre, tra cui la Roma, di inserirsi nella trattativa. Lo scontro tra i candidati ha avuto effetti immediati sulle trattative in corso e sulla stabilità delle operazioni di mercato.