Femminicidio a Barco una camminata in ricordo di Samanta | Serve prevenzione

Mercoledì alle 18, partirà una passeggiata dall’area verde di via Maragno a Ferrara, in ricordo di una donna uccisa nel quartiere di Barco. L’evento è organizzato da diverse realtà cittadine e si svolge per non dimenticare la vittima di un femminicidio. La camminata si svolge in un contesto di sensibilizzazione sulla prevenzione della violenza di genere.

Una camminata per non dimenticare. Mercoledì 10, alle 18, dall’area verde di via Maragno, a Ferrara, partirà un corteo (organizzato da varie realtà cittadine) in memoria di Samanta Zironi, vittima del femminicidio avvenuto a Barco.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Quante donne devono. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Femminicidio al Barco. Uccisa con una coltellata, accertamenti sui cellulariUna donna è stata uccisa con una coltellata in un appartamento nel quartiere Barco.

Temi più discussi: Donna uccisa in casa a Ferrara, marito fermato non risponde a pm; Femminicidio al Barco. Uccisa con una coltellata, accertamenti sui cellulari; Uccide la moglie in casa: il marito chiama la polizia, arrestato; Femminicidio al Barco, il compagno è in stato di fermo.

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Femminicidio al Barco, l’udienza. Uccisa in casa con una coltellata, il marito oggi davanti al giudiceÈ fissata per stamattina l’udienza di convalida del fermo di Vladimiro Lombardi per il delitto di Samanta Zironi. Proseguono le indagini, a breve l’autopsia. Sentiti i vicini di casa e sequestrati tel ... ilrestodelcarlino.it

Femminicidio al Barco. Uccisa con una coltellata, accertamenti sui cellulariGli inquirenti hanno posto sotto sequestro anche telefoni e dispositivi elettronici. Ascoltati i vicini per ricostruire le ultime ore. Domani l’udienza di convalida. A breve sarà disposta l’autopsia s ... msn.com