Vladimiro Lombardi, 52 anni, è in carcere dal sabato scorso con l’accusa di aver ucciso la moglie, una donna di 50 anni, al Barco. L’udienza di convalida del fermo sarà fissata a breve. Le reazioni sono arrivate da parte di esponenti politici e associazioni femminili. Il Partito Democratico ha chiesto di rafforzare la prevenzione, mentre un’associazione per i diritti delle donne ha dichiarato di essere stanca di piangere.

Sarà fissata a breve l’udienza di convalida del fermo di Vladimiro Lombardi, il 52enne in carcere da sabato perché fortemente indiziato del femminicidio della moglie, la 50enne Samanta Zironi. La donna è stata trovata senza vita al Barco, nell’appartamento di via Gatti Casazza in cui viveva insieme al marito dopo che lo stesso coniuge aveva chiamato il 118. A ucciderla sarebbe stato un colpo di coltello al torace. Nell’immediatezza, Lombardi ha negato ogni suo coinvolgimento, spiegando di averla trovata così, e facendo quindi pensare a un ipotetico suicidio, salvo poi avvalersi della facoltà di non rispondere al momento dell’interrogatorio davanti al pubblico ministero di turno Ombretta Volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio al Barco, le reazioni . Il Pd: "Rafforzare la prevenzione". Udi: "Siamo stanche di piangere"

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