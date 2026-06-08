Una nuova evoluzione chiamata “Occhio di falco” è stata introdotta in FC 26, aumentando le statistiche d’attacco di +20. Questa modifica riguarda le carte di Football Ultimate Team e modifica drasticamente le performance dei giocatori coinvolti. La novità si inserisce in un contesto di aggiornamenti dedicati al miglioramento delle capacità offensive, con effetti immediati sulle strategie di gioco. L’introduzione di questa evoluzione rappresenta un cambiamento significativo nel bilanciamento delle carte e delle formazioni.

Il laboratorio delle Evoluzioni su Football Ultimate Team riserva un nuovo colpo di scena per tutti gli amanti del “building” e delle statistiche estreme. EA Sports ha ufficialmente rilasciato l’Evoluzione “Occhio di falco”, un aggiornamento monumentale che nel nome e nella sostanza celebra lo stile intesa più iconico e amato dai videogiocatori: veloce, potente e letale. La particolarità assoluta di questo upgrade risiede nella portata dei potenziamenti: parliamo di un boost fisso di ben +20 punti su quasi tutti i parametri chiave della velocità, del tiro e del fisico. Una mutazione totale che promette di trasformare carte finora considerate “inutilizzabili” in veri e propri mostri da meta-game. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, arriva l’Evoluzione “Occhio di falco”: il boost monstre da +20 che stravolge le carte d’attacco (Hawk Eye)

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