EA Sports ha annunciato il lancio di un’Evoluzione leggendaria per un calciatore in FIFA 26, chiamata “Il Re di Highbury”. L’aggiornamento offre un incremento di +30 su quasi tutte le statistiche, migliorando significativamente le capacità dell’attaccante. Questo cambiamento mira a rendere il personaggio più potente e più vicino all’immagine di un attaccante eccezionale. La modifica sarà disponibile per tutti gli utenti che utilizzano questa versione del videogioco.

EA Sports rilascia un’Evoluzione leggendaria: con un boost clamoroso di +30 su quasi tutte le statistiche, “Il Re di Highbury” promette di creare l’attaccante definitivo. Ecco chi inserire per dominare il campo con l’eleganza di “Titì”. Preparate i crediti, perché questa non è una semplice Evoluzione. “Il Re di Highbury” è un omaggio totale a Thierry Henry e, come tale, trasforma giocatori normali in macchine da gol inarrestabili. Con un costo di 125.000 crediti (o 1.000 FC Points), l’investimento è alto, ma i miglioramenti sono fuori da ogni logica vista finora. Il Potere del +30: Statistiche da Capogiro. Non è un errore di battitura: questa EVO garantisce un incremento di +30 su parametri vitali come Finalizzazione, Velocità, Agilità e Freddezza.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, ARRIVA “IL RE DI HIGHBURY”: L’EVOLUZIONE DA +30 CHE TRASFORMA TUTTI IN THIERRY HENRY

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