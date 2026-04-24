FC 26 ARRIVA IL RE DI HIGHBURY | L’EVOLUZIONE DA +30 CHE TRASFORMA TUTTI IN THIERRY HENRY
EA Sports ha annunciato il lancio di un’Evoluzione leggendaria per un calciatore in FIFA 26, chiamata “Il Re di Highbury”. L’aggiornamento offre un incremento di +30 su quasi tutte le statistiche, migliorando significativamente le capacità dell’attaccante. Questo cambiamento mira a rendere il personaggio più potente e più vicino all’immagine di un attaccante eccezionale. La modifica sarà disponibile per tutti gli utenti che utilizzano questa versione del videogioco.
EA Sports rilascia un’Evoluzione leggendaria: con un boost clamoroso di +30 su quasi tutte le statistiche, “Il Re di Highbury” promette di creare l’attaccante definitivo. Ecco chi inserire per dominare il campo con l’eleganza di “Titì”. Preparate i crediti, perché questa non è una semplice Evoluzione. “Il Re di Highbury” è un omaggio totale a Thierry Henry e, come tale, trasforma giocatori normali in macchine da gol inarrestabili. Con un costo di 125.000 crediti (o 1.000 FC Points), l’investimento è alto, ma i miglioramenti sono fuori da ogni logica vista finora. Il Potere del +30: Statistiche da Capogiro. Non è un errore di battitura: questa EVO garantisce un incremento di +30 su parametri vitali come Finalizzazione, Velocità, Agilità e Freddezza.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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