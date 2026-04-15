FC 26 Evo Occhio di Falco | Il boost universale per Velocità Tiro e Fisico! Potenzia ogni reparto con questa EVO ripetibile Hawk Eyed

Il FC 26 Evo “Occhio di Falco” è un aggiornamento che permette di migliorare diverse caratteristiche dei giocatori. Con un costo di almeno 10.000 crediti o 75 FC Points, questa evoluzione può essere applicata a fino a cinque calciatori differenti. È pensata per rafforzare difensori, centrocampisti o esterni, offrendo un incremento di velocità, tiro e fisico. La possibilità di ripetere l’utilizzo rende questa opzione versatile e accessibile a vari ruoli.

Questa Evoluzione è un “coltellino svizzero”: con un costo minimo di 10.000 crediti (o 75 FC Points), puoi applicarla a ben 5 giocatori diversi, che siano difensori che hanno bisogno di spinta, centrocampisti a cui manca il tiro o esterni che necessitano di fisicità. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibile: 5 volte.. Vincoli: * OVR max: 88. Difesa max: 98 (aperta a difensori e mediani).. Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento.. No portieri. Analisi dei Miglioramenti: Un upgrade per tutti. I boost sono bilanciati per migliorare le prestazioni atletiche e balistiche di qualsiasi giocatore: Versatilità Atletica: Il +2 in.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 Evo “Occhio di Falco”: Il boost universale per Velocità, Tiro e Fisico! Potenzia ogni reparto con questa EVO ripetibile (Hawk Eyed) Notizie correlate Evo ‘Modalità Bestia’: Forza 92 e Aggressività alle stelle! Potenzia i tuoi giganti con questa EVO ripetibile (Beast Mode)Questa Evoluzione non punta sulla tecnica sopraffina, ma sulla capacità di “spostare” gli avversari. FC 26 Evo ‘Protagonista a tutto campo’: boost +60 in difesa e fisico! Crea il tuo esterno totale da 88 OVRQuesta Evoluzione è progettata per trasformare un esterno d’attacco (ED/ES) in un giocatore capace di dominare ogni centimetro del campo.