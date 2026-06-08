Farmacie spa di Modena alla presidenza ecco Angela Ferri Personali
Angela Ferri Personali è stata nominata presidente del Consiglio di amministrazione delle Farmacie comunali di Modena. È una commercialista e revisore dei conti. Il suo incarico durerà tre esercizi.
Sarà Angela Ferri Personali, commercialista e revisore dei conti, la presidente del Consiglio di amministrazione delle Farmacie comunali di Modena per i prossimi tre esercizi.Ad annunciare la nomina del rappresentante del Comune nell'ente partecipato è stato il sindaco Massimo Mezzetti durante il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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