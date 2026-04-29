Atletica pioggia di record personali e successi tra Modena e Cesena per l' Edera

Durante il fine settimana del 26 aprile, l’Edera Atletica Forlì ha ottenuto numerosi record personali e successi tra le città di Modena e Cesena, segnando un inizio di stagione ricco di risultati significativi. Gli atleti si sono confrontati in diverse competizioni, migliorando le proprie prestazioni e ottenendo riconoscimenti nelle varie discipline. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti che hanno portato a casa risultati importanti per il loro percorso sportivo.

Il fine settimana del 26 aprile ha segnato un inizio di stagione col botto per l’Edera Atletica Forlì. Impegnati tra la pedana di Modena e il campo di Cesena, gli atleti forlivesi hanno collezionato podi e numerosi primati personali (PB), confermando l'ottimo stato di forma del settore giovanile.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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