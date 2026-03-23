Cesare Parodi si dimette dalla presidenza dell’Associazione nazionale magistrati prima dello spoglio per referendum | Motivi personali
Una decisione caratterizzata da una tempistica alquanto singolare ma che si ritroverebbe con la difficoltà legata al doppio incarico, tra la guida dell’Anm e il ruolo di procuratore capo ad Alessandria, oltre che ai "motivi familiari" citati dallo stesso Parodi Non sono ancora noti nel dettag. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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