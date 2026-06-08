Tamberi ha dichiarato di voler puntare al massimo, evitando di fare sport solo per il piacere di praticarlo, poiché si sentirebbe in colpa. Ha aggiunto che si aspetta un nuovo inizio, anche se riconosce che le cose cambiano e che non deve pensare che lui e un altro atleta siano gli stessi di Tokyo. Le sue parole indicano una volontà di miglioramento continuo e una consapevolezza delle sfide future.

“Sarà un nuovo inizio, ma le cose cambiano. Pensare che io e Jacobs a Los Angeles saremo quelli di Tokyo è una follia. Ma è una follia perché stiamo facendo un percorso diverso. ma io non faccio sport giusto per farlo. Voglio lavorare al massimo e tirare fuori il meglio di me”. Così Gianmarco Tamberi a ilfattoquotidiano.it in un’intervista a margine dell’evento di presentazione del nuovo spot del Gruppo Montenegro per il brand “ Olio Cuore ” svolto a Milano, alla Fondazione Riccardo Catella. Spot il cui testimonial era proprio il campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2021 Gianmarco Tamberi, insieme alla mamma Sabrina. “Magari uno dei due riuscirà a vincere, o magari tutti e due prenderemo il bronzo o non ci riusciremo neanche a qualificare”, ha spiegato Tamberi parlando di lui e Jacobs. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fare sport giusto per farlo non fa per me, mi sentirei in colpa. Voglio spronarmi al massimo e tirare fuori il meglio di me”: parla Tamberi

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