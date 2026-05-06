Parla la legale di Stasi | Se le intercettazioni saranno confermate l’obiettivo è tirare fuori Alberto

La legale di Stasi ha commentato le intercettazioni, affermando che se verranno confermate avranno lo scopo di individuare Alberto. Ha aggiunto di essere rimasta sorpresa inizialmente, poiché alcune parti delle conversazioni sono considerate particolarmente rilevanti. La sua dichiarazione si concentra sui punti chiave delle intercettazioni e sulla possibile finalità di chiarire la posizione di Alberto nel procedimento in corso.

«Di primo acchito, quando l’ho letta sono sobbalzata perché punta su un paio di passaggi che sono fondamentali. Se fosse confermato il testo dell’intercettazione e non fosse stata isolata, sarebbe agghiacciante e a quel punto l’obiettivo sarebbe quello di tirar fuori dal carcere Alberto Stasi il prima possibile ». Queste le parole di Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, sui nuovi sviluppi del caso Garlasco, in una intervista a Realpolitik, condotto da Tommaso Labate, su Retequattro. «Potremmo chiedere la sospensione dell’esecuzione». In merito alla richiesta di revisione Bocellari spiega che «quando si fa la richiesta di revisione si può chiedere anche contestualmente la sospensione dell’esecuzione, in attesa del giudizio di revisione.🔗 Leggi su Open.online

GARLASCO • La struggente intercettazione di Alberto Stasi con suo padre (2007)

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