Durante un pranzo a Posillipo, il giornalista ha riferito di aver notato un ragazzo che, improvvisamente, ha estratto un machete dallo zaino. L’episodio è avvenuto mentre si trovava in un’area pubblica, senza che ci fossero segnalazioni di incidenti o minacce precedenti. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni presenti, che hanno assistito alla scena senza intervenire.

Massimo Giletti ha raccontato di aver visto un ragazzo tirare fuori un machete dallo zaino mentre si trovava a Posillipo, a Napoli. Il celebre conduttore televisivo, che ha lamentato anche l'”assenza di controllo” sulle spiagge, ha lanciato un appello: “Bisogna intervenire prima che possa avvenire una tragedia”. Il racconto di Massimo Giletti sul ragazzo col machete a Posillipo L'allarme lanciato da Massimo Giletti a Posillipo Il video di Massimo Giletti da Posillipo su Instagram Il racconto di Massimo Giletti sul ragazzo col machete a Posillipo Massimo Giletti è stato a Napoli nella giornata di domenica 19 aprile e ha raccontato cosa ha visto al quotidiano Il Mattino.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Massimo Giletti a Posillipo, "ho visto un ragazzo tirare fuori un machete dallo zaino mentre pranzavo"

Notizie correlate

“David Beckham è un papà incredibile. Ho visto molto volte lui e Victoria tirare fuori dalla me*** Brooklyn”: parla Gordon RamseyLa rottura tra Brooklyn Beckham e i genitori Victoria e David è ormai conclamata: il primogenito della coppia non ha solo deciso di tagliare i ponti...

Montolivo: “Allegri riesce sempre a tirare fuori dalle proprie squadre il massimo”Il derby è stato vinto ancora una volta dal Milan: due successi su due sfide stagionali in campionato entrambe con il risultato di 1-0.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Posillipo, Massimo Giletti: In spiaggia folla e nessun controllo: un ragazzo era armato di machete; Posillipo, pure quest’anno le spiagge saranno ostaggio dei vandali; Posillipo, lidi off limits: concessioni in ritardo scatta la deregulation.

Posillipo, Massimo Giletti: «In spiaggia folla e nessun controllo: un ragazzo era armato di machete»È stato Massimo Giletti, col suo occhio acuto da cronista, a essere testimone di una domenica di caos sulle spiagge posillipine. Una domenica di fine aprile, quella del 19. Tra le ... ilmattino.it

Massimo Giletti a Posillipo, ho visto un ragazzo tirare fuori un machete dallo zaino mentre pranzavoMassimo Giletti ha riferito di aver visto un ragazzo tirare fuori un machete dallo zaino mentre pranzava in zona Posillipo a Napoli: il suo racconto. virgilio.it

Posillipo, Massimo Giletti: «In spiaggia folla e nessun controllo: un ragazzo era armato di machete» - facebook.com facebook

Non c'è Massimo Giletti nel lunedì sera di Rai3, come stabilito in prima serata è tornata Monica Maggioni con il suo programma Newsroom. Ad Maggioni! Come disse Giletti la scorsa settimana dopo l'ultima puntata de Lo Stato delle Cose. Repost via libero.it x.com