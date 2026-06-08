Far Away replica puntata 8 giugno in streaming | Video Mediaset
Nella puntata di oggi di Far Away, trasmessa lunedì 8 giugno, Alya cerca Izzet senza successo e si preoccupa per la sua assenza.
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 8 giugno – la soap turca Far Away. Nella puntata odierna Alya non riesce a rintracciare Izzet e inizia a preoccuparsi per lui. Chiede spiegazioni a Sadakat, perché sospetta che possano avergli fatto qualcosa loro. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 4 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Non ci si può mettere contro la famiglia Albora, né ora né mai. Alya è alle strette. Nella puntata di Far Away che andrà in onda l’8 giugno 2026, la tensione è più alta che mai. La madre di Deniz, preoccupata per la misteriosa sparizione di Izzet, si trova costr facebook
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Far Away, replica puntata 8 giugno in streaming | Video Mediaset0Replica puntata Far Away dell'8 giugno 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it
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