Far Away replica puntata 3 giugno in streaming | Video Mediaset
Oggi, 3 giugno, è andata in onda in streaming la nuova puntata di Far Away. Nella puntata, Alya, che vive in Canada con il marito Boran e il figlio Deniz, affronta le vicende quotidiane. La soap turca viene trasmessa su Video Mediaset.
Inzia oggi – mercoledì 3 giugno – la soap turca Far Away. Nella puntata odierna Alya è una donna che vive in Canada insieme al marito Boran e al piccolo Deniz. La sua vita cambia improvvisamente quando Boran muore in modo inaspettato. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 1 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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Oggi è andata in onda la prima puntata di Far away, la nuova soap turca che ci terrà compagnia per tutta l'estate e che proseguirà fino al 2027. A voi è piaciuta? Fateci sapere con un commento #fblifestyle #faraway facebook
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