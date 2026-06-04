Far Away replica puntata 4 giugno in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, giovedì 4 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Far Away, visibile in streaming su Video Mediaset. Durante l’episodio, Alya telefona a Izzet e scopre che sta lasciando Albora per alloggiare in un albergo. Successivamente, decide di raggiungerlo. La puntata segue le vicende dei personaggi principali, con eventi legati ai loro spostamenti e decisioni. La soap turca continua a essere disponibile per la visione online.

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Nuovo appuntamento oggi – giovedì 4 giugno – la soap turca Far Away. Nella puntata odierna Alya telefona a Izzet e scopre che sta lasciando Albora per alloggiare in albergo e decide di raggiungerlo. Viene però fermata da Cihan, avvertito da Pakize. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 2 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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