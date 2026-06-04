Far Away replica puntata 4 giugno in streaming | Video Mediaset

Notizia in breve

Oggi, giovedì 4 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Far Away, visibile in streaming su Video Mediaset. Durante l’episodio, Alya telefona a Izzet e scopre che sta lasciando Albora per alloggiare in un albergo. Successivamente, decide di raggiungerlo. La puntata segue le vicende dei personaggi principali, con eventi legati ai loro spostamenti e decisioni. La soap turca continua a essere disponibile per la visione online.