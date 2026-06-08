Famiglia nel bosco la perizia | Si auspica il rientro in famiglia ma…

Notizia in breve

Una famiglia è stata coinvolta in un procedimento legale dopo che una perizia ha evidenziato come lo stile educativo adottato dai genitori abbia compromesso i diritti dei minori. La relazione sottolinea che i metodi adottati hanno leso il diritto alla salute, all’istruzione e alla socializzazione dei tre figli, influendo sul loro sviluppo psico-emotivo e cognitivo. Nonostante si auspichi un rientro in famiglia, la relazione mette in evidenza le criticità emerse.