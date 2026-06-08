Famiglia nel bosco la perizia | Si auspica il rientro in famiglia ma…
Una famiglia è stata coinvolta in un procedimento legale dopo che una perizia ha evidenziato come lo stile educativo adottato dai genitori abbia compromesso i diritti dei minori. La relazione sottolinea che i metodi adottati hanno leso il diritto alla salute, all’istruzione e alla socializzazione dei tre figli, influendo sul loro sviluppo psico-emotivo e cognitivo. Nonostante si auspichi un rientro in famiglia, la relazione mette in evidenza le criticità emerse.
Nuova perizia riguardoi bambini della famiglia nel bosco, il Tribunale de L’Aquila, in vista della prossima udienza, ha stilato un nuovo documento che andrebbe a chiarire quali sono le condizioni dei minori adesso. Si sottolinea che c’è la volontà di far tornare i bambini in famiglia ma, al momento, non ci sono ancora i giusti presupposti, almeno che i due genitori non assicurino il diritto alla salute e all’istruzione. Innanzitutto, nella perizia,gli esperti sottolineano che “il loro lavoro non intende sostenere l’opportunità di una permanenza dei minori in istituto, né esprimere una valutazione contraria al rientro(dei bambini, ndr) nel contesto familiare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Famiglia nel bosco: al via la perizia psichiatrica - Storie italiane 04/02/2026
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